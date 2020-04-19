“بن سلمان” ينكل بأبناء الملك الراحل عبدالله ويعتقل نجله فيصل من داخل قصره!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تشهد عائلة آل سعود الحاكمة للمملكة العربية السعودية تطورات داخلية غير مسبوقة في تاريخها تنذر بقرب نهاية هذه العائلة، بسبب حالة الصراع المحتدمة التي أشعلها ولي العهد السعودي المتهور محمد بن سلمان مع أبناء عمومته.

وفي هذا السياق ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن حملات الاعتقال التي يشنها ابن سلمان ضد أمراء الأسرة الحاكمة، طال آخرها الأمير فيصل بن عبدالله آل سعود نجل العاهل السعودي الراحل.

والأمير فيصل كان قد تولى رئاسة الهلال الأحمر السعودي، ونقلت الصحيفة عن 3 مصادر مقربة من العائلة -لم تذكر أسماءهم- أن توقيف الأمير حدث يوم 27 مارس2020.

أسرة الأمير فيصل هي الأخرى لم تمتلك أدنى فكرة عن سبب احتجازه، بحسب تقرير “نيويورك تايمز” الذي أشار إلى أن ضباط أمن جاؤوا إلى منزله قرب الرياض وأخبروه بأنه مُصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

نفس المصادر أكدت أن الأمير نفى أن يكون مُصاباً، “بل وأكد أنه كان يعيش في عزلة على أي حال”، لكنه مع ذلك اعتُقِل. وقال المقربون الثلاثة منه إن أسرته لم يَرِدْها شيء منه منذ ذلك الحين، ولا تعرف سبب أو مكان احتجازه

تشير الصحيفة وفق ترجمة “عربي بوست” إلى أن اعتقال الأمير فيصل بن عبدالله يثير تساؤلات، إذ لم يكن من الشخصيات التي تتمتع بأي سلطة أو نفوذ كبير، على خلاف أمراء آخرين اعتقلهم وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، منذ ارتقاء والده العرش في عام 2015، عندما كان يوطد موقعه باعتباره الحاكم الفعلي للمملكة.

وأضافت أن الأمير فيصل، الذي يعيش منتصف عقده الرابع، “لم يقم بشيءٍ يُذكَر للفت الانتباه العام”، مضيفةً أنه سبق وأن تم احتجاز الأمير فترة قصيرة في فندق الريتز كارلتون عام 2017.

أحد المقربين منه قال إن الأمير فيصل تنازل عن بعض أصوله المالية للحكومة مقابل الإفراج عنه، وكان يعيش منذ ذلك الحين على ما تبقّى من ثروته.