أردوغان يرد على “صبيانية” ابن زايد وابن سلمان بقوة ويتخذ هذا القرار المفاجئ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على صبيانية النظامين السعودي والإماراتي بعد حجبهما لمواقع تركية منها وكالة الأناضول، بفعل مماثل حيث حجبت السلطات التركية بشكل جزئي أو كلي مواقع إعلامية تديرها أو تمولها السعودية والإمارات.

وتحدث متابعون عن تعذر الوصول إلى العديد من المواقع السعودية والإماراتية من داخل تركيا في ظل عدم وجود إعلان رسمي تركي حول تفاصيل هذه الخطوة، وما صعب من إمكانية حصر المواقع التي يسري عليها قرار الحجب، أن القرار نفذ بشكل جزئي أو تدريجي، دون وجود حجب كامل لهذه المواقع بعد.

وشمل الحجب المفروض من قبل السلطات التركية العديد من المواقع السعودية والإماراتية، أبرزها موقع النسخة التركية من موقع إندبندنت الممول من السعودية، وموقع قناة سكاي نيوز الممولة من الإمارات، وموقع قناة العربية السعودية، وصحيفة عكاظ السعودية، وموقع قناة الاخبارية الرسمية السعودية، بالإضافة إلى وكالتي الأنباء السعودية والإماراتية، وهو ما لم تؤكده مصادر رسمية تركية، ولم يعرف ما إن كان هناك قرار فعلي بحظر جزئي أو كلي لهذه المواقع، أم أن الأمر ناجم عن أسباب أخرى.

هذا وأكدت إدارة النسخة التركية من موقع إندبندنت، أن الجهات الرسمية التركية حجبت بالفعل إمكانية الوصول إلى الموقع، مشيرة إلى أن المتابعين من داخل تركيا تعذر عليهم الوصول إلى الموقع منذ الساعات الأولى لصباح الأحد، في خطوة فسرت على أنها رد تركي على القرارات السعودية المماثلة.

يشار إلى أنه قبل أيام، أثار كاتب سعودي في صحيفة عكاظ يدعى “بدر بن سعود” الجدل، بعدما كتب في مقال له بعنوان “الصفر التركي”: “حجب مواقع الإعلام التركي العربي مفيد كحل مؤقت، والمفروض أن نبحث عن حل دائم، ولعل الأنسب هو معاملة الأتراك بالمثل، ونقل المعركة إلى أرض الخصم، ويكون ذلك بالعمل على إيجاد منابر إعلامية سعودية ناطقة بالتركية، والاستعجال في تشغيل مشروع موقع الإندبندنت الناطق باللغة التركية، والذي استحوذت على حقوقه المجموعة السعودية للأبحاث والنشر قبل ما يقارب السنة”.

وكتب نوزت تشيشيك رئيس تحرير إندبندنت التركية: “يتعذر الوصول إلى موقع إندبندنت التركية في بعض الأماكن بقرار إداري من هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”، واعتبر أن القرار لا يتعلق “بأي تجاوزات للموقع” وإنما نتيجة للخلاف السياسي بين تركيا والسعودية، ورداً على القرار السعودي بحجب موقعي وكالة الأناضول و”تي آي تي” العربية، منوهاً أن ما جرى هو قرار حجب إداري ولا يوجد بعد قرار يتعلق بحظر الموقع أو إغلاقه.

وحجبت السلطات الرسمية السعودية قبل أيام عدداً من مواقع المؤسسات الإعلامية التركية الناطقة باللغة العربية، في إجراء لم يُعلَن عنه رسمياً، وقبيل هذه الخطوة ظهرت حملة ووسم على موقع تويتر لمهاجمة وسائل الإعلام التركية والمطالبة بحجبها في السعودية، يتصدرها حسابات وهمية تديرها الرياض تُعرف بين النشطاء والمغردين بـ”الذباب الإلكتروني”، وهو إجراء معتاد تلجأ إليه السلطات السعودية قُبيل اتخاذها مثل هذه القرارات، في محاولة لإظهار أن القرار جاء نتيجة مطالبات شعبية.