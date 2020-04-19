سر (المصحف القديم) الذي أداءاعضاء اللجنة الاقتصادية القسم عليه

علمت (السوداني)، من مصدر مطلع أن المصحف القديم، الذي تم أداء القسم عليه من قبل أعضاء لجنة الطؤاري الاقتصادية، مكتوب بخط اليد وقالت المصادر إن المصحف يمتلكه، رئيس اللجنة الفريق أول محمد حمدان حميدتي، وهو مصحف مكتوب بخط اليد من قبل أحد مشائخ دارفور.

وأفادت المصادر أن حميدتي أخبر أعضاء اللجنة، بأن من ينكث بعد أداء اليمين على المصحف القديم سيصاب بالشلل وأثار المصحف جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لقدمه.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)