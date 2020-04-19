البرهان يستنكر الشائعات الساعية للوقيعة بين القوات المسلحة وقوى الثورة

استنكر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بحسب السودانى التحركات التي تقودها جهات – لم يسمها – تهدف إلى بذر الشقاق بين مكونات القوات المسلحة السودانية وقوى الثورة وشدد البرهان على حاجة الأطراف السودانية، للتعاضد والتكاتف لعبور الأيام الصعبة التي تمر بها البلاد.

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وقال البرهان، في تصريحات خاصة نقلتها صحيفة ( اليوم التالي) أن قيادة القوات المسلحة بكل فصائلها، بما فيها قيادة الدعم السريع، تعمل في تناغمٍ تام، وانسجامٍ كامل، ويجمعها هدف واحد، ينحصر في حماية الوطن والثورة، للوصول بهما إلى برالأمان.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)