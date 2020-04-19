التاريخ: 19-أبريل-2020
0 مشاهدة
استنكر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بحسب السودانى التحركات التي تقودها جهات – لم يسمها – تهدف إلى بذر الشقاق بين مكونات القوات المسلحة السودانية وقوى الثورة وشدد البرهان على حاجة الأطراف السودانية، للتعاضد والتكاتف لعبور الأيام الصعبة التي تمر بها البلاد.
وقال البرهان، في تصريحات خاصة نقلتها صحيفة ( اليوم التالي) أن قيادة القوات المسلحة بكل فصائلها، بما فيها قيادة الدعم السريع، تعمل في تناغمٍ تام، وانسجامٍ كامل، ويجمعها هدف واحد، ينحصر في حماية الوطن والثورة، للوصول بهما إلى برالأمان.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان يستنكر الشائعات الساعية للوقيعة بين القوات المسلحة وقوى الثورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.