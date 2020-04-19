شركة مطار الخرطوم: المطار مغلق وحركة طائرات الشحن مجدولة .

قالت شركة مطار الخرطوم الدولي في بيان توضيحي تحصلت عليه “سونا ” ان مطار الخرطوم الدولي مغلق امام حركة الركاب حتي 23 أبريل 2020 م وذلك علي ضوء القرار الصادر من اللجنة العليا للطوارئ الصحية وسلطة الطيران المدني وان الحركة في المطار للطائرات، هي لرحلات شحن مجدولة واضافية فقط..

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واضاف البيان انه في رحلات الشحن تتبع كل اجراءات السلامة من تعقيم للبضائع ..واشار التوضيح ان شركات الطيران أصبحت تستخدم طائرات الركاب لاغراض الشحن الجوي بعد جائحة كورونا وانه غير مسموح لاي شركة باحضار ركاب الي مطار الخرطوم.

وذكر التوضيح بأنّ التصديق للسفارات لرحلات إجلاء الرعايا الأجانب بالسودان، ورحلات الشحن الجوي، وحالات التوقف التقني والطارئ، والمساعدات الإنسانية والإنقاذ الطبي تدخل ضمن الاستثناءات الواردة في قرار إغلاق المطارات من قِبل السلطات بالبلاد وأشار البيان ان كل تحديث في القرار سوف يتم نشره في حينه عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمطار الخرطوم منعا للشائعات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)