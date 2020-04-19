مباحث التموين تتولى الإشراف على توزيع دقيق الخبز وتتوعد المخالفين بعقوبات رادعة

كشفت مصادر بحسب اليوم التالى عن تسلم مباحث التموين مهام الاشراف على توزيع دقيق الخبز بولاية الخرطوم حسب الحصص المقررة من وزارة التجارة وذلك اعتبارا من اليوم الاحد 19 أ بريل وبحسب المصادر فان المباحث ستقوم بالاشراف والمراقبة على توزيع الدقيق للمخابز بالولاية

وأعلنت عن ضوابط صارمة وعقوبات مشددة تبدأ من سحب الرخصة من المخبز وايقاف حصة الدقيق وتقديم المتورطين لمحاكمات عاجلة وفقا لقانون الطوارئ وأعلنت عن الزام جميع المخابز بالعمل ليلا وتجهيز الخبز على أن لا يتعدى التوزيع فترة السماح .

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وشددت المباحث على الالتزام بأوزان الخبز المعلنة وزن ٤٠_٤٥ جراماً بجنيه واحد فقط ووزن ٨٠_٩٠جرام بجنيهين فقط

وتشهد الخرطوم أزمة خبز طاحنة وصفوف باعتراف الوالي المكلف يوسف آدم الضي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )