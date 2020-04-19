الجزيرة تلتزم بتأمين حصة سكر رمضان لمواطنيها

أعلنت وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة إلتزامها بتأمين حصة سكر رمضان لكافة العاملين والمواطنين بالولاية
وكشفت الأستاذة إخلاص حسين المدير العام لوزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة (لسونا )عن تصديق وزارة الصناعة والتجارة ل(300) ألف جوال سكر زنة( 50) كيلو وطالبت المدراء التنفيذيين بالمحليات الإسراع برفع حاجتهم من السكر لإدارة التجارة للإيفاء بإحتياجات المواطنين. واشارت الى التدابير والإجراءات التي وضعت لمنع تسرب السكر للأسواق .
وقالت ان الترتيبات جارية لطرح عطاءات ترحيل دقيق الولاية من المركز بعد أيلولة وكالة الدقيق لوزارة المالية وإرسال مندوب الولاية لإستلام 6 ألاف جوال دقيق مدعوم زنة 50 كيلو وسيتم إنسياب الدقيق لمخابز الولاية
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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