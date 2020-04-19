“سونا” تعتذر عن “التشهير” برجل أعمال سوداني

نشرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا”، اعتذارا لرجل الاعمال السوداني “عبدالله البشير جبريل”، للتشهير به بنشر صورته، ضمن تحقيق ضبط كميات دقيق فاسد مخزنة بالخرطوم.

وجاء في بيان وكالة “سونا” الذي نشر اليوم الأحد: بحسب السودانى تعتذر “سونا” عن نشر صورة للسيد عبد الله البشير جبريل ضمن تحقيق نشر الاسبوع الماضي عن دقيق فاسد ضبط في الخرطوم بحري.

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حيث اتضح لاحقا أن جهاز المخابرات العامة كان قد صادر شحنة الدقيق المذكورة بعد ثبات عدم مطابقتها للمواصفات وخزنها لحين إكتمال الإجراءات وحتي يتم التخلص منها ونشير إلى أن السيد عبد الله البشير جبريل لا علاقة له بالدقيق الفاسد وأن المخزن المملوك له كان مؤجرا بشكل قانوني.