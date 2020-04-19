عاجل.. قرارات جديدة بولاية الخرطوم

الأحد 19 أبريل 2020

قررت ولاية الخرطوم إغلاق جميع محطات الوقود، باستثناء 9 محطات خُصصت للسيارات العاملة في الطوارئ.



وأعلن والي الخرطوم المكلف د. يوسف آدم الضي، عن إتجاه لتقليل ساعات السماح بالتسوق بالتدج، حال أستمرت الحركة الواسعة والاكتظاظ داخل الاحياء بعد تقيمها خلال ثلاثة أيام.

وشدد الوالي، في تصريحات صحفية، الأحد؛ على تطبيق الالتزامات والعقوبات التي نص عليها مرسوم الطوارئ رقم 1، مؤكداً عدم التهاون في الإغلاق التام لولاية الخرطوم، بعد التصاعد الاخير في عدد الاصابات المسجلة بفايروس كورونا.

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وأقر فيه الوالي بنقص حصة الولاية من الدقيق في الاسبوع الماضي، مشيراً الى بدأ معالجة النقص في الدقيق، بإضافة (10) ألف جوال وتوقع الوالي ان تزيد الحصة باستمرار حتي تنتهي المشكلة.

وكشف الوالي عن خلل في توزيع الغاز بالميادين، مما أدى إلى تكدس المواطنين بما يتعارض مع مطلوبات الحظر، معلنًا عن اتصالات على عدة مستويات لعلاج هذه المشكلة.

ودعا لجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات، الى تعميم تجربتهم في توصيل الخبز للمواطنين بمنازلهم، في توصيل الغاز.