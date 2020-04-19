عاجل.. تعليق هام من "البرهان" بشأن محاولات الوقيعة بين الجيش وقوى الثورة

الأحد 19 أبريل 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

استنكر رئيس مجلس السيادة الانتقالي التحركات التي تقودها جهات لم يسمها التي تهدف الى بذر الشقاق بين مكونات القوات المسلحة السودانية و قوى الثورة ، مؤكدا حاجة الاطراف السودانية للتعاضد والتكاتف لعبور الأيام الصعبة التي تمر بها البلاد.



وأكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، في تصريحات نقلتها صحيفة ( اليوم التالي) أن قيادة القوات المسلحة بكل فصائلها، بما فيها قيادة الدعم السريع، تعمل في تناغمٍ تام، وانسجامٍ كامل، ويجمعها هدف واحد، ينحصر في حماية الوطن والثورة، للوصول بهما إلى بر الأمان

واستنكر الفريق أول ركن البرهان في تصريحاته التي نقلتها (اليوم التالي) السياسية اليومية، انتشار مثل تلك الإشاعات التي تستهدف زرع وتغذية الفتنة بين الجيش وقوى الثورة، والتفريق بينهما، والتي تنشرها جهات مغرضة، ترمي إلى الوقيعة بين الطرفين.

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وأكد سيادته أن موقف الجيش ثابت ولم يتغير، بصفته "داعماً للتغيير، لم ولن يقف ضد إرادة الشعب مطلقاً".

وجدد الفريق أول ركن البرهان قوله للصحيفة بانهم يخشون أن ترتبط بعض تصرفات وأفعال القوى الثورية بتلك الأكاذيب والإشاعات السوداء"

واختتم تصريحه وفقا للصحيفة مؤكداً "نحن أكثر حاجةً للتعاضد والتكاتف لعبور هذه الأيام الصعبة".