بريطانيا تسجل رقما قياسيا جديدا للإصابات بـفيروس “كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سجلت بريطانيا اليوم الأحد، رقما قياسيا جديدا في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، بإحصاء 5850 حالة جديدة منذ الأمس، ليتخطى إجمالي الإصابات 120 ألفا

القاهرة – سبوتنيك. وأفاد بيان لوزارة الصحة البريطانية اليوم أنه “تم تسجيل 5850 إصابة جديدة بفيروس كورنا، ليرتفع الإجمالي إلى 120067 حالة”.

وأضاف البيان أنه “تم تسجيل 596 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 16060″، ما يشير إلى انخفاض ملحوظ في المعدل اليومي للوفيات بالفيروس منذ أسبوع.

يذكر أن بريطانيا قررت، الخميس الماضي، الاستمرار العمل بإجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة في البلاد لمواجهة تفشي وباء “كوفيد-19” لمدة 3 أسابيع أخرى على الأقل، بالرغم من التأثير الاقتصادي السلبي لحالة الإغلاق.