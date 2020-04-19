ظريف يرد بقوة على مقترح ترامب تزويد إيران بأجهزة التنفس الاصطناعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على اقتراح قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتزويد الجمهورية الإسلامية بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وكتب ظريف في صفحته على “تويتر” اليوم الأحد: “ستصدر إيران أجهزة للتنفس الاصطناعي في غضون بضعة أشهر، الرئيس ترامب، كل ما عليك فعله هو التوقف عن التدخل في شؤون شعبنا وخاصة شأني..وصدقني نحن لا نقبل نصيحة أي سياسي أمريكي”.

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