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مانيس يعلن عن نشر قوات عسكرية مشتركة لمكافحة تهريب السلع

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت اللجنة الاقتصادية، عن مراجعة لجميع الشركات الخاصة بالبلاد، وقررت إنشاء صندوق استثماري وآخر سيادي.
وقال وزير مجلس الوزراء، مقرر اللجنة، عمر مانيس، في تصريحات صحفية، الأحد، إن اللجنة قررت مراجعة عمل شركات الاتصال العاملة بالبلاد، للنظر في مدى مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وأعلن مانيس عن نشر قوات عسكرية مشتركة، تحت قيادة موحدة، لمكافحة تهريب السلع، وكشف عن إنشاء فريق عمل يضم كل كل الأجهزة العسكرية لرصد وملاحقة المتعاملين بالعملة في السوق الموازي وتهريب الذهب.

وقال الوزير إن اللجنة طالبت بتوفير كافة الاحتياجات الزراعية، لضمان نجاح موسم الحصاد والموسم الصيفي في مشروع الجزيرة، الذي يعد أكبر مشروع مروي في البلاد.

وقال مانيس إن اجتماع اللجنة استمع لتقارير من لجان العمل الخاصة بعائد صادرات الذهب والسلع الاستهلاكية وضبط الإيرادات وعمل الشركات العامة وقطاع الاتصالات ومعالجة مشاكل الموانئ خاصة ميناء بورتسودان.

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