متفلتون يعتدون على مواطنين وإطلاق نار يثير الهلع

كشفت الشرطة بحسب اليوم التالى تفاصيل إعتداء متفلتين على مواطنين في أحد المتاجر وإطلاق نار أثار الهلع، ما حدا بأحد المواطنين التنبيه عبر مكبر الصوت بالمسجد ما أثار الهلع وسط قاطني الحارة السابعة بأمبدة وقالت في بيان بصفحة الناطق الرسمي على فيسبوك، اعتدت مجموعة محدودة من المتفلتين أمس السبت 18 أبريل وحوالي الساعة الثامنة مساء على ثلاثة من المواطنين يسكنون في متجر بالحارة السابعة امبدة وأصابوهم بجراح مما جعل احد المواطنين يطلق أعيرة نارية في الهواء من مسدس يخصه،

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وأسرعت الدورية الشرطية المرتكزه قريباً من الموقع إلى مكان الحادث بعد سماعهم لصوت الرصاص وتم السيطرة على الموقف، وأسعفوا المصابين الثلاثة إلى مستشفى الشرطة وتلقوا الاسعافات اللازمة وحالتهم مستقرة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)