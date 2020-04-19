ضبطية للشرطة الامنية بأمبدة

التاريخ: 19-أبريل-2020 فى : حوادث 0 مشاهدة تمكنت الشرطة الأمنية محلية أمبدة – بقيادة النقيب شرطة عبدالرؤوف يونس المنزول والملازم شرطة ابو القاسم حسن ابودقن وبحسب السودانى من ضبط (72) برميل جازولين بمنزل بامبدة الحارة (18) وذلك أثر تتبع معلومات تفيد بوجود عربات تحمل كمية من براميل الوقود باحدي المنازل بالحارة 18. Advertisements وبناء على المعلومات تمت مداهمة المنزل وضبط المتهم وهو تاجر يبلغ من العمر (45) عاما وآخرين بحوزتهم (72)برميلا موزعة علي عربة جرار تحمل (23)برميلا وعربة زد اس تحمل (25)برميلا وعربة زد إس اخرى تحمل (24) برميل اضافة الي الوقود بالتنوكة والتي تعادل حوالي (20) برميل وتم فتح بلاغ بقسم شرطة الاوسط امدرمان بالرقم(98)تحت المادة 4/2 من قانون الطوارئ. وتم وضع المتهمين بالحراسة لتقديمهم للمحاكمة وفق الإجراءات القانونية للحفاظ على مكتسبات الوطن من أجل .ان يكون هؤلاء عظة وعبرة لكل من يتلاعب بمقدرات العباد والبلاد. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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