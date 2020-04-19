“تاَور” و”فيصل” أشادا بدورها

MTN سودان تُطلع السيادي بإسهاماتها في الحد من “كورونا”

شاركت MTN سودان في فعالية الإعلان الرسمي للمنصة السودانية لمواجهة “كورونا”، التي إحتضنتها قاعة الصداقة بالخرطوم، بتشريف المجلس السيادي ممثلاً في عضوه السيد صديق تاَور، وبحضور الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الإعلام، ومثل MTN سودان المهندس عبد الله الفاضل فايت، مدير عام خدمات المؤسسة والأستاذ علاء الدين الشيخ مدير أول المسؤولية المجتمعية والإستدامة.

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وعقد المهندس عبد الله الفاضل فايت، جلسة مع السيد صديق تاَور والأستاذ فيصل محمد صالح، قدم خلالها مدير عام خدمات المؤسسة تنويراً شفهياً عن الدور الذي لعبته الشركة منذ بداية الجائحة كما سلمه خطاباً مفصلاً يحوي المساهمات التي قامت بها للحد من إنتشار “كورونا”، مثل التدابير الوقائية الداخلية التي إتخذتها لسلامة موظفيها، بجانب دورها البارز تجاه المجتمع السوداني في التوعية والإيواء والتثقيف، كما أجاب مدير عام خدمات المؤسسة على العديد من الأسئلة والإستفسارات التي طرحها عضو السيادي ووزير الإعلام.

وسلم وفد الشركة خلال اللقاء الدفعة الثانية من الدعم العيني الموجه لصالح الكوادر الطبية والذي يشتمل على “700” بدلة طبية واقية و”12000″ كمامة “N95″، من جملة الإلتزامات التي سبق أن أعلنت عنها، إضافة الى “50,000” ألف قفاز طبي.

وثمن السيد صديق تاَور عضو المجلس السيادي، ماقامت به MTN سودان منذ بداية الوباء، مشيداً بتفاعلها الكبير وخدماتها الجليلة تجاه المجتمع، والتنسيق والتنفيذ النموذجي للمبادرات والمساهمات، مشيراً الى ان ماقامت به يعكس تفاعلها مع المجتمع السوداني وحرصها على تقديم يد العون والمساعدة في أحلك الظروف.. ومضى الدكتور فيصل محمد صالح وزير الإعلام، في ذات الإتجاه، مشيداً بالهمة والنشاط العالي للشركة، وأياديها البيضاء التي ظلت ممدودة على الدوام للمجتمع، منوهاً الى ان إسهاماتها الواضحة في الحد من إنتشار الجائحة يؤكد علو كعبها، كما أثنى وزير الإعلام على تعدد أدوار الشركة خلال الفترة السابقة مابين الإيواء والتثقيف والتوعية ودعم الكادر الطبي العامل في الخطوط الأمامية.. وتعهد المهندس عبد الله الفاضل فايت، بالعمل جنباً الى جنب مع مجهودات الدولة الرامية للحد من إنتشار الوباء، مؤكداً وضع MTN سودان كافة مقدراتها لمجاهة الجائحة ولسلامة المجتمع السوداني، ولعب أي دور يطلب منها في أي لحظة.