عاجل| اتفاق جديد بين السلطة الانتقالية بالسودان.. إقرا التفاصيل

الأحد 19 أبريل 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

اتفق شركاء السلطة الانتقالية في السودان على تشكيل لجنة صياغة الورقة المرجعية التي تفصل مهام وصلاحيات مجلس السيادة ومجلس الوزراء والتشريعي والمؤسسات التابعة لها ،وفقاً للوثيقة الدستورية، وستعقد اجتماعها الأول غدا (الاثنين).



وقالت الآلية المشتركة المكونة من مجلسي السيادة والوزراء، وقوى اعلان الحرية والتغيير، في تعميم صحافي اليوم (الاحد)، إن عدد من العقبات اعترضت تكليف الولاة المدنيين على راسها اعتراض الجبهة الثورية على الخطوة، وقدمت عدداً من المقترحات سيتم بحثها في اجتماع ثلاثي مساء اليوم.

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وأضاف التعميم الصحافي انه تم تشكيل لجنة مشتركة لتكوين المجلس التشريعي في وقته المضروب.

واشار إلى ترتيبات لعقد اجتماع لمجلسي السيادة والوزراء الثلاثاء المقبل لسن التشريعات والقوانين التي تأجل إقرارها خلال الفترة الماضية.

وبحسب التعميم جرى التوافق بين شركاء الحكم وممثلي وزير العدل والجهاز القضائي والنيابة العامة حول مسودة مشروع مفوضية الإصلاح القانوني والعدلي حيث تمت صياغة ملاحظات أودعت لدى وزارة العدل.