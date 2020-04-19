أين مكمن الخطر ؟ ومن يخاطر بانقلاب؟

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

فى صحيفة السودانى الصادرة السبت فى العاصمة الخرطوم ورد الخبر التالى :

قالت صحيفة (‏نيويورك تايمز)،إن مسؤولبن مدنيبن سودانيين إتصلوا بمسؤولين غربيين كبار و صحفيين محليين للتحذير من أنهم يخشون من أن يستخدم الجيش حظر التجوال بسبب جائحة كورونا للاستيلاء على السلطة بينما ينشغل العالم الخارجي بمواجهة تبعات الفيروس.

و بحسب (نيويورك تايمز)، قال العديد من المسؤولين الغربيين إنه لا توجد مؤشرات تذكر على انقلاب وشيك.

وقال مسؤول رفيع المستوى بالولايات المتحدة، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة التقييمات السرية، إن القادة المدنيين المتوترين في السودان، الذين تراجعت شعبيتهم في الأشهر الأخيرة مع تراجع الاقتصاد، حذروا مرارًا من انقلاب محتمل لدرجة أنهم أصبحوا أقرب إلى الصبي الذي يصرخ “الذئب، الذئب”.

ووصف مسؤول غربي مقيم في الخرطوم بأنها غارقة في شائعات حدوث انقلاب تحت غطاء الفيروس لكنه قال إنه لا توجد علامات ملموسة على أي اضطراب”

و دخل قرار حظر التجوال الكامل حيز التنفيذ السبت في ولاية الخرطوم و يستمر لمدة 3 أسابيع احترازاً لانتشار وباء كورونا.

و سجل السودان فجر السبت، 30حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 4 وفيات ليرتفع عدد الإصابات إلى 66 إصابة و10 وفيات.

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انه كلام يدعو للتامل فيه ، وهنا لابد من السؤال بوضوح عن هذه الجهة التى يمكن ان تفكر فى انقلاب ؟ ومن يكون باستطاعته القيام بهذه المخاطرة وقيادة تحرك من هذا النوع الذى يمكن ان يفضى الى تغيير فى البلد ؟

كثيرة هى الشائعات التى يتداولها النشطاء فى الفترة الماضية عن إمكانية قيادة الفريق صلاح قوش لانقلاب ، وقال البعض ان تنسيقا يجرى فى الخفاء بين بعض الرتب العسكرية والاجنحة السياسية وبرعاية واشراف مخابرات لدولة عربية وثيقة الصلة بتقاطعات

الشأن السودانى ، وان هذا التنسيق قد يفضى الى حراك يأتى بالفريق قوش على راس السلطة لانقاذ البلد – حسب تصورهم – من هذا الوضع الحرج الذى تمر به ووقف انهيار الدولة الذى بدأت ملامحه تظهر ، وهناك من يتحدث عن إمكانية حدوث تغيير فى البلد قد يأتى بالفريق حميدتى على رأس السلطة ، واخرون تحدثوا عن كشف اتصالات سرية بين الفريق البرهان ومخابرات دولتين احداهما تشترك معنا فى جوار مباشر وقيل ان التخطيط يجرى ربما لمساعدة الفريق البرهان على الاستيلاء على السلطة وتغيير الوضع القائم خاصة فى ظل التجاذب الذى احدثه #لقاءالعار الذى جمع #البرهاننتنياهو فى اوغندا قبل اسابيع ورضى امريكا عن هذه الخطوة ومباركتها لها وما قد تنتجه هذه التحركات من تغيير مرتقب.

كل هذه تظل تكهنات ولاترقى الى مستوى الجزم بها، لكن الخبر الذى نقلناه فى صدر مقالنا عن الزميلة السودانى يمكن ان يسهم فى إعادة هذه التكهنات والفرضيات الى الواجهة دون ترجيح احداها على الاخرى ، لكن يبقى السؤال الاساسى والمحورى هو أين يكمن الخطر ومن ترى يمكن ان يخاطر بانقلاب؟