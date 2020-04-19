شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: علمت (آخر لحظة) أن نائب الرئيس السابق لحزب المؤتمر الوطني المحلول بولاية الخرطوم محمد حاتم سليمان لا يزال حبيسا بسجن كوبر الي جانب قيادات النظام السابق.

وكانت قد راجت معلومات الأيام الماضية ، تفيد باطلاق سراح حاتم.

وأبلغ مصدر موثوق الصحيفة أن مقربين من محمد حاتم نشطوا قانونيا الأيام الماضية لأجل تبرئة ساحة حاتم والذي لم تثبت عليه السلطات أي تهم فساد حتى اللحظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة: محمد حاتم لا يزال حبيسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.