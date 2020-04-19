الثورية تعترض تكليف الولاة المدنيين و تقدمت بمقترحات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت الالية المشتركة عن إعتراض الجبهة الثورية على تكليف الولاة المدنيين، مشيرة الى ان الثورية تقدمت بعدد من المقترحات تكعف الحكومة على دراستها اليوم الاحد في إجتماع ثلاثي .

و اعتبرت الحكومة إعتراض الثورية على تكليف الولاة أهم العقبات التي تواجه خطوة تكليف الولاة، منوه الى وجود عقبات آخري -لم تذكرها-.

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