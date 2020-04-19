وزير المالية يعلن عن استثمار الأموال المستردة من أنصار الرئيس المعزول في مكافحة جائحة كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، عن استثمار الأموال المستردة من أنصار الرئيس المعزول عمر البشير، في مكافحة جائحة كورونا وتمويل برنامج “سلعتي” للبيع المخفض.

وقالت لجنة تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير إنها وضعت يدها على أموال طائلة وقطع أراضي تملكها أنصار البشير في فترة حكمه البالغة ثلاثين عامًا، إضافة إلى مصادرة عشرات المنظمات، من بينها منظمة الدعوة الإسلامية التي تملك شركات ضخمة.

وقال وزير المالية، إبراهيم البدوي، في تصريح مكتوب نشره على منصاته في وسائل التواصل الاجتماعي، السبت: “أتابع أداء لجنة التفكيك المهم في استرداد أموال سائلة ومنقولة ضخمة جدًا، والتي ستكفل تمويل مجهوداتنا لدرء كورونا ودعم مشاريع كثيرة مثل مشروع سلعتي، هذا على المدى القصير”.

وأشار البدوي إلى أن وزارته تعتزم توظيف الأموال المستردة، على المدى الزمني الطويل، في تمويل مشاريع إنتاجية.

وتهدف الحكومة إلى توزيع سلع غذائية مخفضة للمواطنين، عن طريق تطبيق إلكتروني بمسمى “سلعتي”، يعتمد في معلوماته على السجل المدني.