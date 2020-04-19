التعايشي يكشف عن صياغة خطة أمنية مشتركة لضرب تحركات عناصر النظام البائد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف عضو المجلس السيادي محمد الحسن التعايشي تفاصيل اجتماع ضم أعضاء اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ المصفوفة مع قيادات الأجهزة الأمنية في ولاية الخرطوم .

وكشف التعايشي في تغريدات على حسابه في تويتر عن اتفاق على صياغة خطة أمنية مشتركة لضرب تحركات عناصر النظام البائد التي تهدف لزعزعة الاستقرار في البلاد واتخاذ اجراءات صارمة ضدهم تكفل نجاح المرحلة الانتقالية.

واعلن التعايشي عن تشكيل اللجنة المشتركة لبحث تكوين المجلس التشريعي في الموعد المضروب له وإكمال المشاورات مع كل الجهات ذات الصلة لضمان تكوينه بصورة تمثل جميع فئات وشرائح الشعب السوداني و اكد ان الالية وضعت منهجاً للعمل يقوم على جدولة المهام زمانياً وتفصيل اليات تنفيذ كل مهمة على حدة وأدوات تقييمها ومتابعتها ومن ثم وضعت المهام موضع العمل فوراً.

واضاف “ستنتهج الالية منهج التواصل الدائم مع الرأي العام لتمليكه خطوات تنفيذ المصفوفة.وكشف عن بحث تشكيل مفوضية الخدمة المدنية وإعداد قانونها وضمان اتباع أفضل السبل لتعيينات الخدمة المدنية بما يضمن اختيار العناصر ذات الكفاءة وفق معايير عادلة وشفافة.