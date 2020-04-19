هند آكلة الأراضي !!.. بقلم صباح محمد الحسن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بقرت هند مصطفى زوجة مدير عام الشرطة الأسبق محمد نجيب رؤوسنا من فرط الدهشة ، كما بقرت هند بنت عتبة بطن حمزة بن عبد المطلب ، وكلاهما تحمل بداخلها رغبة أكيدة في ( الإلتهام ) فهند في زمانها كان يعمي عيونها الكفر وتغطي قلبها غشاوة ، وهند في الاسلام وعهد (الإسلاميين ) عمى عيونها الجشع

بنت عتبة كان يدفعها الحقد ، وبنت مصطفى كان يدفعها الطمع ، والشيطان أحياناً ( إمرأة ) هند بنت عُتبة زوجة أبي سفيان وأمّ معاوية ، وعدت العبد الحبشي ( وحشي ) بالعتق إنْ قتل حمزة بن عبد المطلب عمّ النبي صلي الله عليه وسلم ، الذي قتل أباها وأخاها يوم بَدْر وبعدما قتله (وحشي) شقت بطنه وحاولت أكل كبده فلاكته ولم تستطع ابتلاعه، لذلك سُمِّيت بآكلة الأكباد

وهند بنت مصطفى تزوجت مدير عام الشرطة الأسبق وعتقته هو واولاده من الفقر مدى الحياة والغريبة عندما حاولت أكل المال العام لم يقف في حلقها ليغلبها أكله وبلعه وهضمه بل استساغته وأكلته بكل ( نفس فاتحة ) وبعد ان كشفتها لجنة التمكين وأزاحت الغطاء عن فسادها كما كشفت المعركة عن هند وحقدها وكُرهها لحمزة تبين إن زوجة محمد نجيب تملك مخطط كامل في مدينة الرحاب هدية من حكومة المخلوع، القطعة الواحدة تبلغ مساحتها ٥٢ الف متر ، والتانية ٢٣ الف متر بخلاف قطع مسجلة بأسماء أبنائها مساحة الأرض الواحدة ٧ الف متر ، لذلك تبقى هند بنت مصطفى هي آكلة الاراضي وفي عاميتنا يقولون ( فلان عين مديرا على المشروع لكن ( أكلو ) يعني نهبو وسرقو والغريبة إن هند أكلت كل هذا بلا مشروع وبلا وزارة وبلا منصب

والمرأة فقط كانت تحت حماية الشرطة متمثلة في زوجها ، تسخر كل طاقتها وسلطاتها لأكل الاموال وأراضي بحري لكن بطريقة تفوقت بها على كبار المجرمين من رجال المخلوع نهبت وسرقت وامتلكت مدينة بحالها حتى ظهرت مؤخراً بسترة من فساد ، درست في التقانة وتعلمت هندسة وتقنية ( اللعب) على أصوله وهي صديقة وداد بابكر المقربة التي قيل انها هي من علمت حرم الرئيس كيف تكون امبراطورية منفصلة وقائمة بذاتها ان كانت بعلم المخلوع او بدون علمه المهم ان تكون وداد هي المملكة وأصبحت وداد ست القصور والعقارات والممتلكات والذهب ولكن عندما جاءت اللجنة وكشفت المستور جعلت من هند امرأة تتربع على عرش الفساد النسائي بلا منازع وقالت لوداد ( انتي بتعرفي شنو )

والغريب ان هند لم تكتف بحيازة مدن سكنية فقط بل المرأة كشفت المصادر انها ( داهية ) كبيرة لها شراكات عديدة مع كبار رجال الأعمال بغطاء الاستثمار تحت أسماء اقتصادية معروفة وهذا امر درجت عليه الانقاذ في كثير من المشروعات فمستشفى رويال كير عندما تم افتتاحه قيل انه اضخم استثمار لأبناء البرير وأخيرا اتضح ان البشير واخوانه وزوجته كلهم ( اولاد البرير ) وهذا يعني ان ماتملكه المرأة أكثر بكثير من مدينة سكنية، لذلك نجدد الدعوة للجنة التفكيك الموقرة التي تقوم بعملا مميزا وكبيراً هذه الايام ادخل الفلول الي أوكارهم من جديد بعد ان تعالت اصواتهم وخرجوا لإعادة هند وكل الفاسدين ، ندعو ان تبحث اللجنة في املاك المرأة وسجلاتها وأوراقها من جديد ، وستجد ان (بلاوي) هند لم تقف عند هذه الاراضي فقط ، وان هنالك أوراق مخفية لإثبات الكثير من انواع الفساد

احد القيادات الإسلامية قال (متفلسفاً) انه لايعرف هند وماعلاقة فسادها بالحكومة والإسلاميين ؟ !! طيب خليها هند ، محمد نجيب بتعرفو ؟؟

طيف أخير :

خليك بالبيت