ظهور أول حالة بفيروس كورونا في ولاية الجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة دكتور ايهاب عبد الله التوم عن تسجيل أول إصابة بفايروس “كورونا” من محلية الكاملين بمنطقة “الجديد الثورة”.

وأوضح عبد الله خلال رئاسته أمس اجتماع اللجنة الفنية الخاصة بالتصدي لجائحة كورونا أن التبليغ للحالة تم من مستشفي “سوبا” لوزارة الصحة الاتحادية عند ظهور الأعراض على المريض.

من جانبه استمع مدير عام وزارة الصحة لتقارير اللجان الفنية للتصدي لجائحة “كورونا” و تم من خلالها الوقوف علي الوضع الصحي الراهن بالولاية وجاهزية غرف العزل لاستقبال أي حالة.

وأكد عبدالله سعي وزارته لتوفير أدوات السلامة الشخصية اللازمة للكوادر الطبية، وناشد المواطنين لضرورة اتباع الموجهات التي تم تنزيلها من وزارة الصحة الاتحادية وشدد علي ضرورة تكاتف الجهود لكافة القطاعات للتصدي لجائحة كورونا.

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