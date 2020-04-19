مجموعة مسلحة تزرع الرعب وسط سكان امبدة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مجموعة مسلحة تزرع الرعب وسط سكان امدرمان، وذلك بعد هجومها على تاجر بضاحية امبدة بالسواطير والاسلحة البيضاء، وقد ادت إلى اصابته بأصابات بالغة برفقة عدد من اصحابه، وفور وقوع الحادث هرعت الشرطة إلى موقع الحادث، حيث تم اسعاف المصابين إلى المستشفى، وتفيد الاخبار ان حالتهم مستقرة الان.

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