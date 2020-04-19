إدارة مباحث التموين: سنقوم بالإشراف والمراقبة اللصيقة لعمليات توزيع الدقيق للمخابز بالخرطوم

الخليج 365: أعلنت إدارة مباحث التموين عن تسلمها لمهامها الجديدة ممثلة في الإشراف التام على توزيع الدقيق بولاية الخرطوم حسب الحصص المقررة لكل مخبز وذلك اعتبارا من يوم الاحد ١٩ ابريل وكشفت مصادر مطلعة ل (الانتباهة) أن المباحث ستقوم بالإشراف والمراقبة اللصيقة لعمليات توزيع الدقيق للمخابز بالولاية، وحذرت المباحث بشدة كل من يتلاعب بحصص الدقيق التي خصصت للمواطن وأعلنت عن ضوابط صارمة وعقوبات مشددة تبدأ من سحب الرخصة من المخبز وايقاف حصة الدقيق وتقديم المتورطين لمحاكمات عاجلة وفقا لقانون الطوارئ واعلنت مباحث التموين عن الزام جميع المخابز بالعمل ليلا وتجهيز الخبز على أن لا يتعدى التوزيع فترة السماح.

وشددت المباحث على الالتزام بأوزان الخبز المعلنة وزن ٤٠٤٥ جرام بجنيه واحد فقط ووزن ٨٠٩٠جرام بجنيهين فقط. وأكدت الشرطة بأن كل فريق مباحث سيكون لديه ميزان لوزن الرغيف بكافة المخابز واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى مواجهة كل من يخالف الضوابط .

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