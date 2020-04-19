لنعمل معا لمنع انزلاق البلد نحو الهاوية

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

اعلنت وزارة الصحة فجر السبت تسجيل 30 اصابة جديدة بوباء كورزنا من بينها أربعة وفيات ليصل عدد الاصابات الكلية الى ست وستون اصابة منها ست وفيات فيها أربعة وفيات فى هذه الحالة الأخيرة ، وهذا الاعلان يشكل صدمة كبرى للناس اذ ان الحالات كانت قد بدأت باصابة واصابتين وظلت هكذا تزداد بالواحدة حتى سجل نهاية الاسبوع الماضى عشرة اصابات ، لكن الاعلان عن ثلاثين حالة جديدة يعتبر امرا مخيفا جدا وأكثر ما يخشاه الناس ان تقع البلد فى ما اسماه السيد وزير الصحة بالانزلاق وهو وضع صعب جدا نسأل الله ان يجنبنا اياه خاصة فى ظل الوضع الاقتصادى الحرج الذى تمر به البلد والهشاشة الكبرى التى يتصف بها الوضع الصحى .

ومع أول يوم من ايام الحظر الكامل فإن ملاحظات الناس جاءت واضحة ففى الساعات المسموح بالحركة فيها – من السادسة صباحا الى الواحدة ظهرا – كانت الصفوف طويلة والتكدس واضحا امام المخابز وهذا بلا شك يعتبر من المهددات الكبرى لسلامة الناس ، فلا يعقل ان تتم الدعوة وبشكل مكثف الى التباعد الاجتماعى والحرص على تطبيق التوصيات الطبية والاحترازات والتحوطات الواجبة لتجنب انتشار هذا الوباء وفى نفس الوقت يتزاحم الناس فى صفوف المخابز ويلتصقون مع بعضهم بالمناكب ، وهنا يلزم ان ننوه الى ان الناس يحتاجون الى تفهم الظرف الملح الذى فرض الحظر وتقييد الحركة ، ولابد ان يفهموا ان الحفاظ على صحتهم وتجنب المخاطر مقدم على الحصول على الرغيف وسعيهم لذلك ، وعليهم ان يرتبوا امورهم على ان هذه الأسابيع الثلاث لابد ان يلتزموا فيها بشدة وبشكل حرفى ودقيق بالضوابط التى تحددها الجهات الخاصة حتى لايجدوا انفسهم قد جلبوا لبعضهم البلاء ويلزم ان يعى الجميع ان مسؤولية الفرد والجماعة تفرض عليهم مراعاة الضوابط والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الجهات الخاصة حماية لانفسهم وتجنيبا للبلد من الوقوع فى ما لايمكنها الخروج منه بسهولة ويسر .

ان الاعلان عن تسجيل ثلاثين حالة اصابة بالمرض دفعة واحدة يفترض ان يجعل الناس تعى جيدا حجم المخاطر المحدقة بالبلد ، ولابد ان يعمل الجميع على وقف الانتشار حتى نتمكن معا من تخطى المحنة وتجاوز المرحلة الصعبة ، والا فان مصيرا صعبا ينتظرنا وحينها لاينفع الندم.