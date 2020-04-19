كورونا تهدد بخلخلة الاتحاد الامريكي الهش.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شخصت اعين الجميع الى القارة العجوز وامكانية تفككها بعد جائحة كورونا خاصة وإن بعض الشعوب المنكوبة وبالذات الطليان والاسبان احسوا بفداحة المصاب واخوانهم يتخلون عنهم فى اقسى اوقات الشدة واحتياجهم اليهم مما يعنى ان اتحادهم ليس إلا فكرة كاذبة وقد سقطت فى أول امتحان ، لكن اوروبا ببعض الجهود – مع صعوبتها واثرها القوى – من الممكن ان تتجاوز الى حد ما هذه المشكلة وتعيد اتحادها على اسس جديدة ترسخ لمفاهيم ان الجميع يلزم ان يطلعوا بما هو مطلوب منهم لكن الأمر لم يقتصر على اوروبا فقط ، بل تعداها الى امريكا التى تمر باسوأ ايامها سواء من حيث انتشار الوباء وزيادة المرضى وارتفاع اعداد الموتى بشكل كبير الى الحد الى جعل ترامب يقول انه يتوقع زيادة القتلى فى بلاده الى مايزيد عن الثلاثمائة الف شخص وهى الصدمة التى دفعت ببعض الامريكيبن الى الفزع من مايجرى فى بلادهم ، أو سوء الادارة وكذب المسؤولين ، وأسوأ ما يتحدثون عنه ان السبب الاكبر فى تدهور الاوضاع عندهم والارتفاع المهول فى اعداد المرضى والموتى انما يرجع بشكل اساسى الى السياسات المستهترة جدا التى اعتمدها الرئيس وطاقمه والتى قادت الى خلافات واسعة بينه وحكام الولايات وقادة الكونغرس حتى ان رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى تعهدت بالتصدى لترامب وتعطيل قراراته الغير مسؤوله التى أضرت بالشعب الامريكى ، ومن جانبه اعلن حاكم ولاية نيويورك انه سيتجه الى القضاء ويوقف بالقانون قرارات ترامب التى يزمع اتخاذها والمتعلقة باستئناف الانشطة التجارية وما اسماه ترامب بفتح النشاط الاقتصادى ، ولم تقف مشاكل ترامب عند هذا الحد فقد خرج انصاره يحملون السلاح فى ثلاث ولايات يسيطر عليها الديموقراطيون ، ويحتج انصار ترامب فى هذه الولايات على قرارات السلطات المحلية بتقييد التحركات واغلاق الأسواق وايقاف النشاط النجارى تفاديا لخروج الاوضاع عن السيطرة وانتشار الوباء بشكل واسع ، وقد اصر حكام هذه الولايات على قراراتهم واعتبروا ان حياة الناس وصحتهم مقدمة على التجارة والاسواق لكن المعترضين خرجوا ضد حكام هذه الولايات وصدرت عن ترامب كلمات فهمت انها اشادة بهم وتأييد لهم ودعم لتمردهم خاصة عندما دعاهم الى تحرير ولاياتهم من قبضة الديموقراطيين ، وهو سلوك غير مسؤول وغير محترم ولايمكن ان يصدر عن شخص محترم.

ولكن هل توقفت مشاكل امريكا عند هذا الحد ؟ لا ، فها هى ولاية كلفورنيا ترفع مطالب قديمة بالانفصال خاصة وانها تملك مقومات كاملة لاقامة دولة مستقلة ، فالناتج المحلى للولاية مثلا يفوق الناتج القومى لاى بلد آخر فى العالم ، وقد دعت طريقة ترامب وكوشنير فى التعامل مع فيروس كورونا دعت هذه التصرفات الترامبية الهوجاء ابناء الولاية

الى الاصرار على الاستقلال عن امريكا ، وقد جاهر العديد من ابناء الولاية أنهم غير مستعدين الى توجيه مواردهم والضرائب التى يتم اقتطاعها منهم فى تمويل سياسات ترامب التى لا تفضى الى حماية المواطنين ومكافحة وباء كورونا ، وقد لقيت دعوات الانفصال هذه تاييدا جماهيريا كبيرا ويمكن ان تشكل ضغطا حقيقيا على امريكا ككل وتساعد فى خلخلة اتحادها الهش.