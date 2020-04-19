لجنة أمن ولاية كسلا تقف على مجمل الأوضاع الصحية بالولاية

وقفت لجنة أمن ولاية كسلا برئاسة والي الولاية المكلف اللواء ركن محمود بابكر محمد همد علي مجمل الاوضاع بالولاية خاصة مايلي الطوارئ الصحية والتدابير والتوجيهات الصادرة من اللجنة الصحية العليا بالمركز. كما بحثت اللجنة الأمنية فى اجتماعها ليلة امس برئاسة الوالى الترتيبات والتدابير على مستوي الولاية ومحلياتها المختلفة في أمر الطوارئ الصحية.
كما وقفت اللجنة على تنفيذ الموجهات الصادرة في الفترة السابقة وخطوات الشروع في ترحيل طلاب الخلاوي في المحليات المنتشرة الي ذويهم في الولايات الاخري فضلا عن التدابير الامنية في بعض المحليات الخاصة بدخول وخروج الافراد من الولايات المختلفة عقب التوجيهات الصادرة بمنع الدخول والخروج من والي ولاية الخرطوم واستعرضت اللجنة الموجهات الخاصة بعمل القوات النظامية التي تعمل في انفاذ امر الطوارئ الصحية والقرارات الصادرة سواء كانت علي الشريط الحدودي او مواقع الارتكازات.
وامنت اللجنة بحسب وكالة سونا للانباء، على الموجهات التي صدرت ولائيا واتحاديا والتدابير الاحترازية الموضوعة لحماية الولاية والمواطن من اي مكروه الي حين انتهاء جائحة كورونا التي اثرت علي اصحاب المهن الصغيرة من خلال وقف الانشطة التجارية بالاسواق واتخاذ هذه الاجراءات للوقاية من الامراض.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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