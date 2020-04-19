قرار من السيادي بفرض غرامات على ناشري المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل

أصدر المجلس السيادي الانتقالي قراراً بفرض غرامات تصل قيمتها لـ(20) ألف جنيه على الذين يقومون بنشر أو إعادة نشر المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة أو المغلوطة.

وبحسب تعميم صحفي اليوم الأحد، أن القرار يخص نشر وتبادل المعلومات الصحية الخاصة بالأمراض السارية والأوبئة، والمعلومات الخطأ ذات العلاقة بصحة الإنسان.

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ونص القرار بحسب صحيفة اليوم التالي، بأنه يُحظر على أي شخص نشر أو إعادة نشر أو تداول المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة أو المغلوطة أو غير المعلنة رسمياً، أو غير المعتمدة من الوزارة والجهة الصحية أو تخالف ما تم الإعلان عنه وذلك باستخدام وسائل الإعلام المختلفة والتواصل الاجتماعي أو أي من طرق النشر أو التداول.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تتولى ذلك، ووجه وزارة الداخلية بفرض الغرامة ومتابعة الالتزام بتنفيذ القرار.

وأوصى المجلس السيادي قوات الشرطة والدعم السريع على مستوى ولاية الخرطوم، بمتابعة تطبيق قرار إغلاق المساجد ومنع إقامة صلاة الجماعة والاكتفاء برفع الآذان، ومطالبة المصلين بالصلاة في منازلهم، في إطار التدابير الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورنا المستجد “كوفيد 19