اكد رئيس لجنة الحصاد ممثل المنتجين بمشروع الجزيرة والمناقل عثمان ابراهيم ان حصاد القمح في الربع الأخير. وقال في تصريح بحسب صحيفة السوداني، إن نسبة الحصاد بلغت حوالي 75% بمشروع الجزيرة والمناقل رغم عدم توفر معينات الحصاد و من شح الجازولين وندرة الحاصدات، مشيرًا إلى الانتاجية العالية للقمح والتي بلغ متوسطها 20_18 جوال للفدان،وناشد الجهات المختصة إلى توفير الجازولين لحصاد متبقي القمح. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنتهاء حصاد القمح بنسبة 75% بمشروع الجزيرة والمناقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.