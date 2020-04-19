(50) حالة إشتباه جديدة قيد الفحص المعملي

التاريخ: 19-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أعلنت اللجنة الفنية لمجابهة الاوبئة، عن رصد 50 حالة إشتباه، تخضع حاليا للفحص المعملي. Advertisements و أكدت التقارير الوبائية بحسب صحيفة السوداني، عدم تسجيل إصابات او وفيات جديدة حتى مساء أمس السبت، و تبقي جملة الإصابات المؤكدة 66 إصابة ومن بينها 10 حالات وفاة بجانب شفاء 3 حالات سبق الإعلان عنها. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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