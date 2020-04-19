عاجل.. 50 حالة إشتباه جديدة بكورونا في السودان

الأحد 19 أبريل 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أعلنت اللجنة الفنية لمجابهة الاوبئة، عن رصد 50 حالة إشتباه، تخضع حاليا للفحص المعملي.

و أكدت التقارير الوبائية عدم تسجيل إصابات او وفيات جديدة حتى مساء أمس السبت، و تبقي جملة الإصابات المؤكدة 66 إصابة ومن بينها 10 حالات وفاة بجانب شفاء 3 حالات سبق الإعلان عنها.

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