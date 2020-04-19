إنتهاء حصاد القمح بنسبة (75)% بمشروع الجزيرة والمناقل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اكد رئيس لجنة الحصاد ممثل المنتجين بمشروع الجزيرة والمناقل عثمان ابراهيم ان حصاد القمح في الربع الأخير،وقال في تصريح لـ(السوداني)، إن نسبة الحصاد بلغت حوالي 75% بمشروع الجزيرة والمناقل رغم عدم توفر معينات الحصاد و من شح الجازولين وندرة الحاصدات، مشيرًا إلى الانتاجية العالية للقمح والتي بلغ متوسطها 20_18 جوال للفدان،وناشد الجهات المختصة إلى توفير الجازولين لحصاد متبقي القمح . المادة السابقة نقص حصص الدقيق و تفاقم أزمة الخبز

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