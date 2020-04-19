نقص حصص الدقيق و تفاقم أزمة الخبز

الخليج 365 :

قال عدد من اصحاب المخابز إن هنالك تراجع كبير في حصص الدقيق بنسبة 50% ما أدي لاغلاق عدد كبير من المخابز ابوابها أمام المواطنين .

وقال صاحب مخبز العزيزية بالجريف شرق دفع آلله محمد الحسن لـ(السوداني)الاحد، إنهم متضررين من تراجع الحصص لأنه سيؤدي إلى فقدان العمال، مشيرًا إلى أن حصته من الدقيق تراجعت من 48 جوال تراجعت الى 23 جوال

وأضاف: انه ورد رسوم الدقيق منذ الصباح ولم يستلم الحصة من شركة سين، مطالباً الجهات المختصة بزيادة حصص الدقيق لأن الحصص الحالية غير كافية .

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وأضاف صاحب مخبز بامدرمان فضل حجب اسمه، انهم يعملون بالدقيق الموجود عند نفاذ الكمية يغلقون المخبز الى حين وصول الحصة، مشيرًا الى ان وضع المخبز اسوا مما يكون، لأن المواطنين القريبين ينامون أمام المخبز للحصول على الخبز.

من جهته كشف عضو اللجنة التسييرية لإتحاد المخابز عصام عكاشة في تصريحات صحفية، عن رفض مطاحن ويتا تسليم حصص الدقيق المدعوم لوكلائها، بحجة أن وزارة الصناعة إتصلت على الشركة وطلبت تسليم الدقيق لمناديب الوزارة الذين لم يتمكنوا من وصول المطاحن حتى الآن.

وعزا عكاشة إستمرار أزمة الخبز بالرغم من مضاعفة الأوزان إلى تراجع حصص المخابز من الدقيق بالولاية، وتراجع انتاج شركة سين بنسبة 40%.