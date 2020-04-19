وزير الثروة الحيوانية : لم نتسلم خطاب رسمي من المملكة بشأن إرجاع صادر الماشية

الخليج 365 :

أكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية د. علم الدين عبدالله أبشر إرجاع باخرتين من صادر الماشية من المملكة العربية السعودية، وقال ل(الراكوبة) انهم لم يتسلم اي خطاب رسمي من المملكة بشأن إرجاع صادر الماشية وانما تم الإطلاع على خطاب متداول في وسائل التواصل الإجتماعي ، وتوقع ان تصل الشحنة غدا وسوف يقوم فريق من الوزارة بالإطلاع على الأوراق التي بموجبها تم إرجاع صادر الماشية.

وكانت السلطات السعودية البيطرية قامت يوم الجمعة بتاريخ 17/4/2020 بارجاع عدد (2) باخرة مواشي سودانية حية تم اعدادها وتحجيرها بكل ما يلزم عليها من الاشتراطات الصحية المتفقة عليها بين البلدين،

فالباخرة إيمان تم شحنها بتاريخ 15 ابريل بعدد (14،929)راس تتبع لاعمال بشير عشي واعمال الشبلي، وتم فحص الباخرة بعد وصولها بكامل حمولتها بواسطة المختبر المعملي بجدة لقياس نسبة كفاءة المناعة لمرض حمي الوادي المتصدع (RVF ) حيث اظهر النتيجة عن وجودضعف في قوة المناعة بنسبة 25% ،من المفترض ان تكون النسبة فوق 30 %حسب الاتفاق والاشتراط بين البلدين لذلك تم ارجاع الباخرة، أما الباخرة مبروكة 11 فتم شحنها بتاريخ 16 ابريل بعدد( 7،700) راس ضان تتبع لمصدر اعمال عبدالله. المهدي ، ايضا تم اعدادها وتحجيرها. بمركز امدرمان وبعد وصولها الي جده تم فحصها بواسطة السلطات البيطرية بمختبر جده لقياس قوة كفاءة المناعة لمرض حمي الوادي المتصدع ايضا حيث اظهر النتيجة بنسبة 11%فقط لذلك تم ارجاعها ايضا .

يقضي إتفاق مسبق بين السلطات البيطرية السودانية (وزارة الثروة الحيوانية) ووزارة الزراعة والبيئة السعودية يقضي بان تكون مناعة اي بهيمة اكثر من 30% علي الاعداد التي تم تحقينها قبل تاريخ 7 ابريل .

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اما الاعداد التي تمت وسوف يتم تحقينها بعد يوم7 ابريل ان تكون المناعة 40%وما فوق.

وضعت السلطات السعودية هذه الشروط كشرط لاستئناف الصادر بعد قرار وزارة الصحة السودانية عن وباء حمي الوادي المتصدع في السودان والتي توقفت بسببها صادرات الماشية السودانية الي الممكلة والعربية السعودية وجمهورية مصر العربية دامت أكثر من 6 اشهر.

ويؤكد عدد من مصدري الماشية ل(الركوبة) أن أعداد كبيرة من المواشي تم استيرادها من دول مختلفة (صومال ،جينوتي،تنزانيا ،ناميبيا ،جورجيا ،بقدونيا…. الخ ) قبل اسبوعين غرق السوق السعودي بالمواشي بواسطة المستوردين السعودين ما ادي لمنافسة والمضاربات لذلك ادي الي تلاعب في النتايج حسب افاده المصدر .

وكشف مصدر مطلع عن وصول الباخرة التالتة (حاجة غصن ) الي ميناء جده الاسلامي اليوم محملة بالماشية السودانية بعدد 20 الف راس تم تجهيزها بمحاجر القضارف وكسلا تتبع للمصدرين (اعمال سويعد ،اعمال سلامة عبدالله ،اعمال صالح سعيد )وتم اخد عينات الدم من الحمولة لفحص المناعة متوقعين النتيجة خلال ساعات .