فنانة سودانية تشبه حبيبها ب”كورونا”

الخليج 365 : أعادت الفنانة عشة الجبل، نشر أغنيتها الجديدة “فايروس في دمي انتشر” بطريقة حديثة على يوتيوب،وقد اتضح من خلال الأغنية التي تقول في مطلعها “بقى فايروس في دمي انتشر ريدك يا شبه القمر”، إنها تشبه حبيبها بـ”فيروس كورونا” بحسب ما كشفت عنها الكلمات، التي صاغها الشاعر علي شندي الذي قام بتلحينها أيضاً.

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