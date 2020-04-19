أزمة في الدواء والخبز والغاز بمناطق في أم درمان ووقفة أحتجاجية بنيالا بسبب إنعدام الخُبز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت جولة لـ(السوداني الدولية) بمناطق الشقلة وصالحة بمحلية امدرمان السبت أول أيام الحظر، عن اقبال كبير على شراء السلع الاستهلاكية واللحوم والخضروات في الأسواق الكبيرة.

ولاحظت الصحيفة، ازدحاماً وصفوفاً طويلة امام المخابز واماكن توزيع غاز الطهي.

وقال المواطن حاج احمد، إنهم يقفون لساعات طويلة بحثاً عن الغاز والخبز.

‎كما كشفت الجولة، عن إغلاق معظم الصيدليات بوابها لعدم توفر الدواء.

وقال دكتور ابراهيم محمد للصحيفة ان الصيدليات تفتقر لكثير من الادوية مثل أقراص الالتهاب ودواء الشراب (اموكلان) الذي اضحى سعره يفوق ما كان عليه بالسابق، وقال الصيدلاني أن الحظر مهم، واوضح ان عدم توافر الأدوية للصيدليات بات يهدد بكارثة اخرى.

من جانب اخر نظّمت العشرات من النساء صباح (السبت) بصينية السينما بنيالا، وقفة احتجاجية بسبب انعدام الخبز وارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية، ورفعت النساء لافتات منددة بحكومة حمدوك، واكد عدد منهن في لـ(السوداني الدولية) ضرورة تدخل الحكومة لفرض هيبتها في الأسواق، وعدم استغلال التجار للمواطنين بفرض أسعار خيالية لا تمت للواقع بصلة، ودعت إحدى المشاركات في الوقفة الحكومة لتوفير الخبز في نيالا والحياة الكريمة للمواطن البسيط، واستدركت: “ان لم تتدخل الحكومة سينفلت الوضع وسيأكل الناس بعضهم”.

يشار الى ان مدينة نيالا تعيش أوضاعاً مأساوية في الدقيق والوقود، وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية خاصة السكر الذي وصل الكيلو منه الى (110) جنيهات، وانعدام الخبز في كل مخابز المدينة، حيث بلغ سعره في السوق الأسود (10) جنيهات للرغيفة زنة (45) جراماً..!