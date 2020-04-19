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خالد هيدان المدرب الاول في السودان

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قبل اعلان توقيف النشاط الرياضي بسبب جائحة والتي اجبرت على العالم على التوقف كا الهلال الابيض الناشط في الدوري الممتا يسير بخطوات ثابتة ختصة في القسم الثاني من المسابقة واقترب بشكل كبير من احداث انقلاب على القمة وكسر حكريتها لقب المنافسة على مدار ٢٤ نسخةسابقة
في الدورة الثانية استعاد الهلال الابيض توازنه بشكل مزهل ورفض الخسارة في ٩ مواجهات وتعثر مرة واحدة بالتعادل مع هلال الفاشر واستعاد المركز الثالث الا توقف المنافسة حال بينه وبين احداث الانقلاب على احد العملاقين والتتويج بلقب المسابقة خاصة وان اافريق احدث تغيرات مؤثرة على مستوى العناصر خلال الميركاتو الاخير وضم ابرز العناصر بقيادة ابراهيم النسور ومصعب جلنجات وعمرو مبارك ليكون دعامة اساسية للمدرب المغربي خالد هيدان والذي بعد حاليا (نمبر ون) لان وعلى مدار(.١٣) مباراة تنافسية مع الهلال الابيض لم يتذوق طعم الخسارة فاز في ١٢ وتعادل في واحدة.

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