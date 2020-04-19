“وارغو” يكشف عن التشكيلة الأفضل في المريخ والهلال

الخليج 365 :

كشف النيجيري استيفن وارغو لاعب المريخ والهلال السابق عن ترشيحاته لأفضل مجموعة من اللاعبين كانوا إلى جانبه خلال فترتيه في الناديين الكبيرين، وفقًا لاستراتيجية لعب “3-4-3″.

اختار وارغو في حراسة المرمى المصري عصام الحضري، مبينًا أنّ الحضري يعد واحدًا من أساطير كرة القدم في أفريقيا والعالم.

ووضع وارغو ، ثلاثي الدفاع المكوّن من بلة جابر، محمد علي سفاري وسيف مساوي، وفي الوسط عمر بخيت ونصر الدين الشغيل ومحمد أحمد بشير”بشة” إضافةً إلى فيصل العجب.

وقال وارغو لـ”سبورت249″، إنّه من المحزن أنّ تنتهي مسيرة فيصل العجب في السودان فقط، مؤكدًا أنّه كان يستحق الاحتراف واللعب في دوريات خارج البلاد.

وفي المقدمة الهجومية لفريق “وارغو” كان الثلاثي مدثر كاريكا، وكلتشي اوسونو، والمهاجم الراحل إيداهور.

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وعلى دكة البدلاء الحارس المعز محجوب، وسعيد السعودي وبدر الدين قلق وبكري المدينة ومحمد عبد الرحمن، وادوارد سادومبا، وريمي اديكو.

وبرّر وارغو اختياره لعددٍ كبيرٍ من المهاجمين في دكة البدلاء بأنّه يحبّ اللعب الهجومي، إضافةً إلى وجود عناصر هجومية مميّزة في فترتيه سواء في المريخ أو الهلال.

وأضاف” حسب وجهة نظري سعيد السعودي وقلق يستطيعان اللعب في وسط الملعب وأيضًا في الجانب الدفاع في طريقة الاعتماد على ثلاثة مدافعين وبالتالي لم يكن هناك حاجة إلى إضافة مدافعين آخرين.

وقال وارغو إنّ اختياره للاعبين مبني على مستواهم عندما كان يلعب إلى جوارهم وليس مستواهم الحالي، مبينًا أنّه وضع محمد عبد الرحمن على الدكة نسبةً لأنّه كان وقتها في الهلال ليس لاعبًا أساسيًا.

وأضاف” عرفت لاحقًا أن محمد عبد الرحمن انتقل للمريخ وأصبح هدافًا للدوري، والبطولة العربية وانتقل إلى الجزائر، ولا أكذّب إنّ قلت إنّني كنت أتوقّع له مستقبلاً مشرقًا منذ رأيته في الهلال، وأعتقد أنّه سيفاجأ لأنني وضعته في تشكيلتي وفقًا لفترتي في الهلال”

وانضم وارغو للمريخ في العام 2008 بعقدٍ لمدة أربع سنواتٍ بصفقةٍ ماليةٍ قياسيةٍ، واستمر حتى نهاية 2012، وغادر السودان ولعب للهلال في 2014.