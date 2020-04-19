اندية سعودية تنافس الهلال المريخ على ياسر مزمل

الخليج 365 :
كشف فريق أهلي شندي عن عروضٍ تلقاها من أجل إطلاق سراح مهاجمه ياسر مزمل في فترة الانتقالات المقبلة.
وقال خليفة مبارك سكرتير النادي في تصريحات ان ناديي القمة الهلال والمريخ يرغبان في خدمات اللاعب إضافةً إلى عرضٍ من أحد الأندية السعودية.
وأضاف مبارك” تلقينا اتصالاتٍ رسمية من نادي المريخ عبر آدم سوداكال والتي طلب فيها من إدارة الأهلي إطلاق سراح اللاعب للمريخ، وبالنسبة للهلال لم يصلنا اتصالٍ رسمي في الإدارة وإنّما مفاوضات من شخصيات قريبة من الهلال سواء مع اللاعب أو إدارة أهلي شندي”.
وذكر سكرتير أهلي شندي أنّ هناك عرضًا سعوديًا جادًا للاعب على طاولة مجلس الإدارة.
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