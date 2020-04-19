تجار العملة يسعون للحصول على تصاديق للحركة خلال فترة الحظر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف متعاملون بالسوق الموازي للعملات الأجنبية بالخرطوم عن نشاط كبير لتجار العملة في إستخراج تصاديق تسمح لهم بالحركة داخل الولاية فترة الحظروقال أحد التجار لـ(الراكوبة) أن معظم تجار العملة قاموا بالتواصل مع شخصيات لها علاقة بإصدار تصاديق لحصول على تصديق بأي سعر حتى يتثني لهم مزاولة عملهم،واوضح ان سعر الصرف للعملات الأجنبية مقابل المحلية شهدت تراجعا مستمرا، وعزا ذلك لقة الطلب وكثرة العرض، توقع تراجع السعر إلى أكثر من ذلك في حال إستطاعت الجهات المعنية فرض رقابة على التصاديق الممنوحة للأشخاص، وإنخفض سعر الصرف للدولار الأمريكي ١٣٣ جنيه، وللريال السعودي والدرهم الأماراتي ٣٢ جنيه، فيما يباع اليورو بواقع ١٤٠ جنيه، و الإسترليني بواقع ١٤٣ جنيه.