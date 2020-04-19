وزارة المالية ترصد الأموال المستردة من رموز النظام السابق في مكافحة كورونا وتمويل سلعتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال وزير المالية، إبراهيم البدوي، إن الأموال المستردة من رموز النظام السابق، سيتم تخصيصها لدرء كورونا وتمويل سلعتي.

وأعلنت الحكومة، الأسبوع الفائت، عن تدشين مشروع سلعتي، الذي يهدف إلى بيع سلع غذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، عبر تطبيق إلكتروني بذات الاسم.

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وقال البدوي في تصريح مكتوب، نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، السبت: “تابعت أداء لجنة التفكيك في استرداد أموال سائلة ومنقولة ضخمة جدًا، والتي ستكفل تمويل مجهودتنا لمجابهة كورونا ودعم مشروع سلعتي، على المدى الزمني القصير”.

وأشار الوزير إلى عزمهم توظيف الأموال المستردة في مشاريع إنتاجية، في المدى الزمني الطويل.

واستردت لجنة التفكيك أموال طائلة من رموز النظام السابق ، كما صادرت منهم قطع أراضي في مواقع متميزة، بجانب قيامها بإغلاق عشرات المنظمات الغنية لتؤول أصولها إلى وزارة المالية.