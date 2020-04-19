لجنة فض النزاعات بالفيفا تصدم الهلال

الخليج 365 : أخطرت لجنة فض النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم السبت نادي الهلال بسداد غرامة مالية بقيمة (31) ألف دولار واجبة السداد لنبيل الكوكي المدرب السابق لفريق الكرة بالنادي الذي كان قد دفع بشكوى للجنة فض النزاعات مؤخرا مطالبا بمستحقات مالية طرف النادي لم يتسلمها حتى مغادرته البلاد.

وأمهلت اللجنة الأزرق شهرا لسداد مستحقات التونسي وهددت بتحويل الملف للجنة الإنضباط حال عدم السداد قبل إنتهاء المهلة.

وحال لم يتمكن الهلال من السداد فسيكون مهددا بعقوبة الحرمان من التسجيلات لثلاث فترات.

وكانت الإنضباط قد فرضت عقوبة على الأزرق بخصم (6) نقاط من رصيده في الدوري الممتاز بسبب عدم إلتزامه بسداد مستحقات مدربه السابق الفرنسي كافالي. المادة السابقة (153) مليون دولار فجوة في تمويل الأدوية والمعينات المقالة القادمة الاتحاد الأوروبي يخصص 3 مليارات يورو لدعم الأنظمة الصحية

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