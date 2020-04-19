شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
انتقد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، العنصرية ضد غير السعوديين بعد ارتفاع أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المملكة.
وقال بن مساعد في تغريدة عبر صفحته الرسمية على “تويتر”: “80٪ من الحالات المعلنة في السعودية مؤخرا من غير السعوديين ومن العمالة.. ما أستغربه تعليقات مثل:( ما جاب لنا البلا إلا هم)! هل هناك أحد يتعمد أن يصاب بكورونا؟”.
وتابع: “الإصابات تنتشر بين العمالة في الغالب لتكدسهم في أماكن سكنهم فتجد مثلا 20 عاملا يسكنون في شقة صغيرة .. وهذا ليس ذنبهم”، على حد قوله.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير سعودي يكشف أن 80% من مصابي “كورونا” في المملكة ينتمون لهذه الفئة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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