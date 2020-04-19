أمير سعودي يكشف أن 80% من مصابي “كورونا” في المملكة ينتمون لهذه الفئة!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انتقد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، العنصرية ضد غير السعوديين بعد ارتفاع أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المملكة.

وقال بن مساعد في تغريدة عبر صفحته الرسمية على “تويتر”: “80٪ من الحالات المعلنة في السعودية مؤخرا من غير السعوديين ومن العمالة.. ما أستغربه تعليقات مثل:( ما جاب لنا البلا إلا هم)! هل هناك أحد يتعمد أن يصاب بكورونا؟”.

وتابع: “الإصابات تنتشر بين العمالة في الغالب لتكدسهم في أماكن سكنهم فتجد مثلا 20 عاملا يسكنون في شقة صغيرة .. وهذا ليس ذنبهم”، على حد قوله.