اللجنة الاقتصادية : تأثير إيجابي على السوق الموازي وإنخفاض كبير في سعر الصرف

الخليج 365 : أوضحت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، السبت بأن مؤشرات نجاح عمل اللجنة بدات تظهر جليا من خلال التاثير الايجابي على السوق الموازي . وقال السفير عمر بشير مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء ومقرر اللجنة في تصريحات صحفية ان سعر الصرف منذ بداية اجتماعات اللجنة شهد انخفاض ملحوظ حيث كان فيها الدولار يعادل 145 جنيه وقد تراجع الي 136 جنيه ومن ثم الي ما دون 120 جنيها السبت

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