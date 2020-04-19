إنشاء صنـدوق إستثماري بمشاركة القطاع الخاص

الخليج 365 : أجازت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية في اجتماعها السبت بقاعة الصداقة برئاسة الفريق اول محمد حمدان دقلو النائب الاول لرئيس مجلس السيادة بحضور د.عبدالله حمدوك رئيس الوزراء الرئيس المناوب للجنة أجازت مبدئيا فكرة إنشاء صندوق استثماري يشارك فيه القطاع الخاص الوطني وكذلك انشاء صندوق سيادي. وقال السفير عمر بشير مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء ومقرر اللجنة في تصريحات صحفية أن اللجنة وافقت علي السماح للقطاع الخاص باستيراد إحتياجاته من الجازولين في قطاع النقل والتصنيع والذهب على أن يتم الاتفاق على هامش ربح معقول ومتوافق عليه بين الحكومة وشركات القطاع الخاص .

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