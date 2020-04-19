تشغيل مطار الخرطوم الدولي لنقل البضائع يومي السبت والثلاثاء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قرر مدير عام شركة مطار الخرطوم الدولي، فتح المطار بطاقة تشغيلية تمثل الحد الادنى لإغراض الاجراءات الصحية . وتضمن القرار تشغيل طائرات البضائع يومي السبت والثلاثاء من كل اسبوع لتسيير الرحلات اعتبارا من السادسة صباحا وحتى الرابعة مساءًا بتوقيت الخرطوم .

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