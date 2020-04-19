“أنصار الله” تعلن وقوع عشرات القتلي والجرحى بين صفوف جيش العدوان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت جماعة “أنصار الله”، اليوم السبت، مقتل وإصابة العديد من الجيش اليمني التابع لحكومة هادي، في مواجهات بمحافظتي مأرب والجوف شمال اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لـ”أنصار الله”، العميد يحيى سريع، في بيان على صفحته في “فيسبوك”، “تمكنت قواتنا من التصدي لزحفين واسعين الأول باتجاه مديرية مجزر بمحافظة مأرب استمر عدة ساعات، والآخر باتجاه مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وتم كسرهما”.

ووفقاً للعميد سريع، “تم تدمير عدد من المدرعات، وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف العدو، الذي لم يحرز أي تقدم”.