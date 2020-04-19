ناقوس الخطر يدق في أمريكا… نقص حاد في النظام الطبي !!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يؤدي انتشار الفيروس التاجي إلى نقص في الأدوية الرئيسية في الولايات المتحدة، حيث تشير تقارير إلى فشل الحكومة الفيدرالية حتى الآن في تزويد أعضاء الكونغرس بمعلومات حاسمة حول إمدادات الأدوية في البلاد ونطاق النقص المحتمل.

وبحسب “ياهو نيوز”، فإن السناتور الديمقراطي غاري بيترز، العضو البارز في لجنة الأمن الداخلي وشؤون الحكومة، دق ناقوس الخطر بشأن إمدادات العقاقير والدواء حتى قبل تفشي الوباء.

وبحسب التقرير، في الولايات المتحدة يواجه النظام الطبي بالفعل نقصًا في معدات الحماية وأجهزة التهوية واختبارات الفيروسات التاجية، لكن بيترز الآن يقول إن نقص الأدوية سيصبح أكثر حدة:

“إن نقص العقاقير الدوائية قادم بشكل مباشر”. مشيرا في مقابلة له مع “ياهو نيوز” إلى أن هذا النقص: “سيكون الأمر التالي”.